РИАМО – 26 ноя. Стали известны города России с самым высоким качеством жизни, Москва заняла пятое место, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследование провели сотрудники Финансового университета при правительстве РФ. Первое место заняла Казань.

«Вторую строчку занимает город Грозный, а тройку лидеров замыкает Тюмень. Далее следует Краснодар. Российская столица расположилась на пятой строчке, а Санкт-Петербург — на шестой. Следующими в рейтинге стали Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово, Махачкала и Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Исследование проводилось в 2019 году в 78 городах. Оценивалось качество работы служб, отвечающих за качество дорог и безопасность, состояние жилого фонда, культура, образование, сфера медицины, ЖКХ. В опросе приняли участие не менее 600 человек в каждом городе.