РИАМО - 26 ноя. В парке «Сокольники» москвичи смогут увидеть 40 световых конструкций, созданных китайскими мастерами, посмотреть шоу и попробовать азиатскую кухню в рамках фестиваля волшебных китайских фонарей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гостей ждет шоу с огромными пандами и полярными медведями, морскими рыбами и лотосами, величественными китайскими дворцами и русским Дедом Морозом», - говорится в материале.

Фестиваль продлится с 29 ноября 2019 года по 23 февраля 2020 года. И на протяжении практически трех месяцев гости фестиваля смогут познакомиться с китайскими новогодними традициями, необычной кухней и культурой, а также песнями и танцами.

Невероятным покажутся и китайские фонари, которые представляют собой 40 световых конструкций, созданных китайскими мастерами. Многие из фигур достигают восемь метров в высоту и 20 метров в длину, а что бы соорудить одну такую конструкцию необходимо более 500 деталей и большое количество тонкого шелка, которым обтягивается каркас.

Фестиваль сделан по подобию китайского праздника фонарей, который торжествуют в последний день двухнедельного Нового года, согласно чему по всему городу около домов зажигаются фонари и проводятся многочисленные фонарные шоу.

Посмотреть шоу-программу можно по средам и четвергам с 17:00 до 23:00, а также по пятницам, субботам и воскресеньям с 16:00 до 23:00. Билеты продаются на сайте.

Фестиваль будет проходить при поддержке департамента культуры города Москвы и Китайского культурного центра.

Мероприятие организовывается с 2005 года. Оно уже состоялось в Германии, США, Великобритании, Литве, Канаде, Эстонии, Нидерландах, Белоруссии, Италии и в других странах.