РИАМО - 26 ноя. В медицинские учреждения Подмосковья поступила современная четырехвалентная вакцина нового поколения «Ультрикс/Квадри», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Данная вакцина предназначена для вакцинации взрослого населения против гриппа. Всего в 65 медучреждений Подмосковья поступило порядка 123 тысяч доз.

«Новизна вакцины заключается в ее способности сформировать иммунитет сразу против четырех штаммов гриппа, в отличии от предшествующих вакцин, способных защитить только от трех разновидностей возбудителей этого заболевания. О создании этой отечественной вакцины на Форуме по Владивостоке упоминала министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова», - рассказала и.о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Вакцинацию можно пройти бесплатно. Нужно лишь иметь при себе полис ОМС и паспорт. Перед прививкой врач-терапевт проверит пациента на отсутствие противопоказаний, а затем направит в процедурный кабинет. Сама процедура не займет более 10 минут.

Кампания по вакцинации от гриппа в Московской области продлится до конца ноября.