РИАМО - 26 ноя. Переход всей библиотечной сети региона на работу по системному расписанию обсудят на предстоящем совещании директоров библиотек Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Совещание пройдет 27 ноября в Губернской библиотеке при участии руководителей всех муниципальных библиотек Подмосковья, а также ведущих специалистов библиотечной отрасли региона.

«Директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко выступит перед коллегами с докладом о самых успешных практиках уходящего года, планах на будущий год и проблемах, которые должны быть решены подмосковным библиотечным сообществом в 2020 году. Обсуждение коснется модернизации пространства и событийного наполнения, участия в «Перезагрузке» и национальном проекте «Культура», содержательном и стилистическом единстве библиотечной сети», - говорится в сообщении.

На повестке совещания будут стоять рейтингование, статистика и отчетность, повышение квалификации, методическая работа внутри муниципальной библиотечной сети и многие другие профессиональные вопросы.

Одним из важнейших изменений 2020 года, которые обсудят на совещании, станет переход библиотечной сети региона на работу по системному расписанию, когда мероприятиями наполнен каждый час работы библиотеки.

«Пилотное внедрение системного расписания в библиотеках, участвующих в этом году в «Перезагрузке», показало свою эффективность: читатели обрели в библиотеке полноценное пространство для интеллектуального и культурного досуга», - добавляется в материале.

Одним из приоритетных направлений развития библиотек в 2020 году станет работа над сокращением «дистанции» между библиотекой и читателем, переосмыслением образа библиотеки и позиционирование обновленных возможностей и услуг с учетом современных реалий.