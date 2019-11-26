РИАМО - 26 ноя. Женщину, которая бросила на улице в Раменском округе свою новорожденную дочь, арестовали, ее обвиняют в покушении на убийство, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«По ходатайству следователя следственного отдела <…> судом в отношении 33-летней обвиняемой в покушении на убийство малолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Малышку, завернутую в плед, обнаружили на улице в поселке Дружба 24 ноября. О брошенном в кустах ребенке сообщила в полицию местная жительница. Девочка не успела получить переохлаждение.

Женщина заявила, что оставила ребенка со знакомой. Однако в итоге выяснилось, что мать сама бросила ребенка на улице при температуре в минус пять градусов.

Еще одного ребенка обвиняемой, которому 1,5 года, положили в медицинское учреждение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Допрос женщины, бросившей младенца на улице в Раменском. ВИДЕО>>