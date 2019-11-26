РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. В подмосковных Люберцах в рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдет порядка 550 мероприятий, сообщил в прямом эфире Люберецкого районного телевидения глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он ответил на вопросы жителей округа в прямом эфире ЛРТ.

«В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Люберцах пройдет порядка 550 мероприятий. Всю программу будем выкладывать на сайте: люберцы.рф», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что жителей ждут развлечения, представления, катания на коньках и лыжах. В округе планируют залить не менее 19 ледовых площадок. В парковых зонах сделают освещенные лыжни.

«Мы будет делать все, чтобы дети были заняты на каникулах, чтобы они и взрослые не скучали в Люберцах», - заключил Ружицкий.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области.