РИАМО - 26 ноя. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил «Московское областное объединение организаций профсоюзов» с юбилеем и вручил награды его членам, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Союз вносит большой вклад в формирование и совершенствование социального законодательства в нашем регионе. Московская областная дума активно взаимодействует с профсоюзами Подмосковья по вопросам обеспечения и защиты социальных прав трудящихся», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что профсоюзы активно участвуют в проведении экспертизы проектов законов и других нормативных правовых актов, а формы взаимодействия постоянно совершенствуются.

«Недавно в думе прошли публичные слушания по бюджетам Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Они дали возможность представителям профсоюзов высказать свои предложения и замечания к проектам этих документов», – отметил Брынцалов.

Знаком Московской областной думы «За верность Подмосковью» Брынцалов наградил председателя союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов», депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Валентину Кабанову.

Также знаком Московской областной думы «За труды» были награждены председатель Московской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Яков Вартанян, председатель профсоюзной организации «Электроизолит», Межрегиональной организации в городе Москве и Московской области, общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Наталья Макарова.

Награду «За труды» получил председатель Московской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Михаил Сотников.

Почетной грамотой Московской областной думы награждена заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Вера Алхимова.

С юбилеем организацию также поздравили депутат Госдумы Валентина Кабанова, председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.