РИАМО - 26 ноя. В 2021 году в столице пройдет чемпионат мира по пляжному футболу, в проекте «Активный гражданин» все желающие могут отдать свой голос за площадку для его проведения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В заявке России в Международную федерацию футбола (ФИФА) было указано, что матчи планируется провести на территории спорткомплекса «Лужники». Сейчас в интересах болельщиков рассматриваются еще несколько локаций», — говорится в сообщении.

Проголосовать можно за спорткомплекс «Лужники», Красную площадь, парк Победы на Поклонной горе, ВДНХ или Воробьевы горы. Турнир пройдет в столице с 1 по 11 июля 2021 года.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. За это время его участниками стали 2,6 миллиона человек.