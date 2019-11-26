РИАМО - 26 ноя. В Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве 2 декабря откроется выставка Банка России «250 лет российским бумажным деньгам», говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

Музей находится по улице Донская, дом 9, метро «Октябрьская». Церемония открытия начнется 2 декабря в 19:00.

«Эксперты мегарегулятора познакомят гостей с интереснейшими фактами создания российских банкнот и их роли в истории страны», — говорится в сообщении.

Бумажные деньги в России появились в 1769 году, когда по указу Екатерины II были выпущены первые ассигнации. За 250 лет они прошли путь до первых банкнот Банка России, полностью выполненных из полимерной пленки.

«Каждая эпоха находит отражение в банкнотах, и не только в оформлении, способах защиты, выборе носителя, но и в образах героев, запечатленных на них, в прозвищах, данных народом. «Синицы» и «канарейки», «петеньки» и «катеньки», «керенки» и «пятаковки», а также другие интересные экземпляры посетители выставки «250 лет российским бумажным деньгам» могут не только увидеть, но и подержать в руках», — отмечается в сообщении.

Выставка будет работать по 10 декабря. Вход свободный.