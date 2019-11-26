РИАМО – 26 ноя. В Центральном административном округе столицы по программе реновации расселят 109 домов, половина из них находится в Пресненском районе, сообщает РИА Новости.

«Для расселения этих 109 домов необходимо построить порядка 400 тысяч квадратных метров жилой недвижимости», — сказал начальник управления реновации столичного департамента строительства Александр Потехин.

Половина расселяемых домов находится в Пресненском районе. Уже начинается переселение жителей 18 домов в микрорайоне Камушки, завершить переселение власти рассчитывают до конца года.

По словам Потехина, половина расселяемых по программе домов в Центральном округе находится Пресненском районе. В нем начинается переселение жителей 18 домов в микрорайоне Камушки, завершить которое предполагается до конца года.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 361 стартовая площадка.