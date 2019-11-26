РИАМО – 26 ноя. В игровых комнатах в российских торговых центрах могут начать принимать детей только при предъявлении паспорта родителей, соответствующий законопроект Мосгордумы внесли на рассмотрение в Госдуму во вторник, сообщает kp.ru.

«Поводом для инициативы стало отсутствие всякого законодательного контроля за игровыми комнатами в торговых центрах и других организациях. В планах авторов законопроекта - ввести в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» понятие «временный присмотр за детьми», — говорится в сообщении.

Это понятие включает комплекс мер по организации детского досуга в правильно оборудованном помещении под присмотром людей с соответствующей квалификацией. Кроме того, будут регулироваться действия родителей, которые оставляют детей в игровых комнатах. Родители или заменяющие их лица обязаны будут предъявить документы, подтверждающие личность, и подписать добровольное согласие на присмотр за их детьми, и указать контакты для связи.

Родителей также хотят обязать предоставлять доказательства, что у детей нет инфекционных заболеваний. Кроме того, родители должны письменно подтвердить, что готовы в любой момент забрать своего ребенка, если он плохо себя ведет, нападает на других детей или очень хочет назад.