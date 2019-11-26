РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Возле дома №5 на улице Льва Толстого в Люберцах могут обустроить пешеходные дорожки, сообщил в прямом эфире Люберецкого районного телевидения глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он ответил на вопросы жителей округа в прямом эфире ЛРТ. Житель дома №5 на улице Льва Толстого попросил обустроить пешеходные дорожки. Он отметил, что возле первого и второго подъездов дорожка заканчивается на проезжей части, люди вынуждены пропускать автомобили, которые быстро ездят и могут быть потенциально смертельными.

«Завтра (27 ноября - ред.) с утра мы выедем на территорию. Мы примем после выезда решение и по согласованию с вами вопрос с пешеходными дорожками будем стремиться решить», - сказал Ружицкий.