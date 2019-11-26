РИАМО – 26 ноя. Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий замену паспорта на пластиковую карту, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Проект закона предусматривает введение на территории страны пластиковой карты, являющейся удостоверением личности. На нее можно будет записывать данные в электронном формате» — говорится в сообщении.

При этом Иванов предполагает, что паспорта не будут отменены. Но удостоверения будут удобнее, они не будут занимать много места.

На электронном носителе, вмонтированном в карту, будут находиться все необходимые данные, которые пригодятся в повседневной жизни. В паспорте же могут быть проставлены штампы о регистрации брака, о регистрации по месту жительства, о военнообязанности, дополнил депутат.

С развитием электронной базы данных необходимость в обычном паспорте отпадет, считает Иванов.

«Паспорт будет действовать постоянно, чтобы мы знали его реквизиты и не меняли по достижении 20 и 45 лет. Туда будут вклеиваться фотографии, соответствующие возрасту», — добавил депутат.

Автор законопроекта предполагает, что удостоверение нужно будет менять раз в 10 лет, так как внешность человека сильно меняется.