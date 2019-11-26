РИАМО - 26 ноя. Минэкологии приступило к проектированию первого в регионе природного парка «Журавлиный край», который планируется организовать на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов, что будет самой большой особо охраняемая природной территорией Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Серый журавль по праву считается одним из символов Подмосковья. Чтобы сохранить эту замечательную птицу и другие редкие виды, Минэкологии приступило к проектированию первого в регионе природного парка «Журавлиный край», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Он добавил, что парк планируется организовать на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Это будет самая большая особо охраняемая природная территория Московской области. Ее примерная площадь – около 75 тысяч гектаров. В состав природного парка войдут 11 существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе – «Журавлиная родина».

В этом заказнике уже многие годы идет большая научно-исследовательская и просветительская работа под руководством Русского общества сохранения и изучения птиц, которая должна стать еще масштабнее с созданием природного парка.

Помимо «Журавлиной родины» местообитания серого журавля установлены при обследовании еще нескольких подмосковных ООПТ. Это «Душоновские болота» в округе Щелково, «Дубравна» в Талдоме, «Озера Большое и Малое Соколово» и «Аринкинский» в Лотошине, «Саньковский» в Клину. По последним подсчетам орнитологов в Подмосковье постоянно гнездится около 200 пар серых журавлей.

Международным фондом охраны журавлей, Международным союзом охраны природы и Всемирным фондом дикой природы 2020 год объявлен Всемирным годом журавля.