РИАМО - 26 ноя. В выходные в Москве пройдут дожди со снегом, также на дорогах возможно образование гололедицы, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные характер погоды изменится кардинально, потому что характер будет определять довольно глубокий циклон, который перемещается по северо-западу европейской части России. Не исключено, что в субботу пойдет снег, а в ночь на воскресенье пойдет дождь, который потом перейдет в снег», - сказала Позднякова.

Она добавила, что на выходных может выпасть 10-12 миллиметров осадков, что составляет примерно половины от того, что выпало за весь месяц.