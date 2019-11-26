РИАМО – 26 ноя. Госдума намерена инициировать парламентское расследование в случае отстранения России от участия в летних Олимпийских играх 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В случае, если исполком (WADA — ред.) 9 декабря вынесет самые жесткие санкции в отношении российского спорта и мы опять пропускаем очередную Олимпиаду либо едем под нейтральным флагом, а под нейтральным флагом, я считаю, это равносильно пропуску, то мы будем требовать парламентского расследования, будем составлять обращение в адрес президента и премьер-министра», — сказал вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.

Он добавил, что правоохранительные органы должны будут найти виноватых. Лебедев назвал происходящее «ударом по всей стране, по болельщикам и престижу».

«Не может быть, чтобы весь этот процесс шел бесконтрольно и остался безнаказанным. Это удар. Все выходы из гонки вооружений, из договоров об ограничении ядерного оружия и какие-то санкции, по сравнению с тем, что происходит в мире спорта, это несопоставимые вещи», — отметил Лебедев.

Он также добавил, что поддержит спортсменов, которые согласятся выступать под нейтральным флагом.