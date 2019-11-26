РИАМО - 26 ноя. Объявлены торги по продаже объекта культурного наследия регионального значения - дома Типицина, условием приобретения объекта является выполнение работ по сохранению здания и его историко-культурной ценности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно администрацией городского округа Зарайск Московской области объявлены торги по продаже на конкурсе в электронной форме объекта культурного наследия регионального значения «Дом Типицина первой половины XIX века», — сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Основным условием конкурса является выполнение работ по сохранению дома Типицина, его историко-культурной ценности.

Дом Типицина находится в собственности городского округа Зарайск. Это двухэтажное здание с засыпанным ныне подвалом. Здание сложено из кирпича, оштукатурено, цоколь и детали — белокаменные. Своей типологией дом Типицина близок к большинству жилых домов Зарайска первой половины XIX века.

Начальная цена продажи объекта культурного наследия – 1 рубль. Начальная цена земельного участка площадью 3295 квадратных метров с разрешенным использованием под историко-культурную деятельность, расположенного под зданием, - 990 тысяч рублей.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется круглосуточно на электронной торговой площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru) и продлится до 25 декабря (номер процедуры 23122).