РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Видеокамеру системы «Безопасный город» могут установить по просьбе жительницы на перекрестке улиц Власова, Кирова и 3-е Почтовое отделение в Люберцах, сказал в прямом эфире Люберецкого районного телевидения глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он ответил на вопросы жителей округа в прямом эфире ЛРТ. Жительница дома №41 на улице Кирова Зинаида Алексеевна пожаловалась на нарушения ПДД водителями на перекрестке улиц Кирова, 3-е Почтовое отделение и Власова. По ее словам, когда для пешеходов загорается зеленый цвет, автомобили с 3-го Почтового отделения начинают поворачивать в сторону пешеходов на улицу Кирова. Она попросила повесить камеру.

"Я вынесу этот вопрос на комиссию по дорожной безопасности. Его там рассмотрят. В состав входят дорожники, сотрудники ГИБДД. Я попрошу, чтобы вопрос отработали. Если факты (нарушения ПДД водителями-ред.) подтвердятся, мы повесим видеокамеру системы «Безопасный город», - сказал Ружицкий.