РИАМО - 26 ноя. В деревне Исаково Троицкого административного округа Москвы появится храм на участке площадью 0,05 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы(ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 21 ноября приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: поселение Михайлово-Ярцевское, деревня Исаково, где планируют построить храм.

«Его площадь составит 300 квадратных метров, высота не превысит 50 метров», - сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.