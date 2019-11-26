РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Парк «Лесная опушка» планируют создать в поселке Октябрьский подмосковных Люберец, сообщил в прямом эфире Люберецкого районного телевидения глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник он ответил на вопросы жителей округа в прямом эфире ЛРТ.

«Зона отдыха появится в поселке Октябрьский. Мы взяли в аренду у лесничества порядка 23 гектаров земли, будем разрабатывать проект парка «Лесная опушка» в поселке. Это пространство заиграет по-другому», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего в горокруге планируют создать 15 рекреационных зон, включая четыре существующих парка и пять планируемых. Кроме того, в парке «Наташинские пруды» установят колесо обозрения, а в Центральном парке обустроят сцену и летние кафе.