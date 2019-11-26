РИАМО - 26 ноя. С начала 2019 года для оформления возврата НДС пассажиры предоставили домодедовским таможенникам более 10 тысяч чеков Tax Free на покупки стоимостью более 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

«Иностранные граждане из 64 стран воспользовались данной услугой. Самыми активными были пассажиры из Таиланда, ОАЭ и Китая, а также Сингапура, Израиля и Катара», - говорится в сообщении.

Всего с начала этого года было оформлено 10 тысяч чеков Tax Free стоимостью более 1 миллиарда рублей.

Чаще всего путешественники оформляли возврат НДС за покупку аксессуаров, одежды и обуви. Также среди популярных товаров у пассажиров, воспользовавшихся услугой, можно отметить ювелирные украшения, наручные часы, парфюмерию и дамские сумки.

В 2019 году самой дорогой покупкой, в соответствии с чеком, предоставленным сотрудникам Домодедовской таможни для возврата НДС, стали наручные мужские часы стоимостью 12,3 миллиона рублей.

Сотрудники Домодедовской таможни оформляют чеки Tax Free с первого дня запуска этой системы в России - с 10 апреля 2018 года.