РИАМО - 27 ноя. В московской школе управления «Сколково» в среду будут объявлены победители конкурса экологических проектов, лучшие из которых станут участниками экологической ярмарки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ярмарка экологических проектов - мероприятие, которое уже третий год объединяет различные общественные силы в стремлении решить актуальные проблемы в сфере экологии и повышения качества жизни людей. На ярмарке будут представлены проекты победителей конкурса. Их авторы покажут гостям новейшие технологии и разработки, направленные на снижение антропогенного воздействия.

«Ключевой особенностью конкурса является широкий спектр представленных работ – к участию принимались научные решения как крупных промышленных производств, так и идеи юных экологов», - говорится в сообщении.

В конкурсе заявлено семь номинаций: «Здоровый город», «Зеленый диалог», «Экопросвещение и волонтерство», «Бизнес для экологии», «Экотуризм как ответственное путешествие», «Ресурсосбережение и возобновляемая энергетика» и «Будущее экологии» – проекты детей до 18 лет.

Оценивать работы будут представители правительства России, правительства Московской области, бизнесмены, эксперты. В их числе - руководитель рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при правительстве РФ Рашид Исмаилов, заместитель председателя правительства – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин и генеральный директор российской производственной компании «Большая Тройка» Артем Седов.

В программу мероприятия включены презентация наиболее интересных проектов, церемония награждения победителей конкурса, кофе-брейк, круглый стол с представителями бизнес-сообщества.

В прошлом году победителем ярмарки экологических проектов стал проект «Без рек – как без рук!», цель которого – сохранение экосистемы рек и возвращение красоты берегов водных объектов. Некоммерческий фонд получил президентский грант на реализацию проекта.