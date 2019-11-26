РИАМО - 26 ноя. На дорогах подмосковного Наро-Фоминска для безопасности пешеходов обустроили новые дорожные неровности в рамках областного проекта «Успокоение движения в городах», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы по устройству новых искусственных неровностей выполнены на пяти дорогах: Московской улице, улице Площади Свободы, Атепцево – Ерюхино, Нефедово – Деденево и Кубинка – Наро-Фоминск. Адресный перечень работ сформирован на основании показателей аварийности, места установки согласованы с ГИБДД», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что дороги имеют высокую интенсивность движения, в связи с чем было принято решение об устройстве искусственных неровностей из асфальтобетона, отличающихся большей износостойкостью.

Ранее на территории городского округа в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения были выполнены работы по строительству свыше 7,5 километров тротуаров, установке порядка 7,4 километра металлического барьерного ограждения и монтажу более 1,6 тысячи катафотов на потенциально-опасных участках региональных дорог.

Всего в этом году на региональной сети дорог Подмосковья в рамках проекта «Успокоение движения в городах» установят более 700 искусственных неровностей в 40 муниципальных образованиях.