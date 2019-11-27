РИАМО - 27 ноя. В столичном саду «Эрмитаж» в среду откроется сезон катания на коньках для участников проекта «Московское долголетие», также в этом сезоне для пожилых москвичей впервые заработают секции по зимним видам спорта.

Профессиональные фигуристы и тренеры покажут базовые элементы. Участники программы смогут привести детей и внуков.

В этом сезоне для участников проекта впервые заработают секции по зимним видам спорта. Бесплатные тренировки по катанию на коньках будут проходить в 17 парках, лыжные – в 14 парках. Коньки и лыжи можно будет взять напрокат.

Проект «Московское долголетие» реализуется в столице уже больше года. Он позволяет горожанам старшего поколения получать новые знания, осваивать новые виды активностей, а также находить друзей и единомышленников.