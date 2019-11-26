РИАМО - 26 ноя. В Подмосковье закрылась водная пассажирская навигация, речными маршрутами в 2019 году воспользовались более 28,1 тысячи жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С начала старта водной навигации в регионе перевезено более 28,1 тысячи пассажиров, из которых более 10,3 тысячи пассажиров воспользовались речным маршрутом в Серпухове и Коломне», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что основная доля пассажирских перевозок приходится на городской округ Лыткарино. Маршрутом от причала деревни Андреевское до причала города Лыткарино воспользовались более 17,8 тысячи человек.

Транспортное обслуживание населения приостановлено на зимний период на маршрутах в Коломне, Лыткарине и Серпухове.

Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в Московской области осуществляется на трех регулярных маршрутах, на двух из которых - в городских округах Коломенский и Серпухов - пассажирские перевозки были прекращены 29 сентября. В Лыткарине водное транспортное сообщение осуществлялось до 20 ноября.

Следующий сезон водной пассажирской навигации стартует 1 мая 2020 года. Навигация также будет доступна на трех маршрутах до сентября-ноября следующего года.

Протяженность маршрута в Коломне составляет 24 километра, в Серпухове – 4 километра, в Лыткарине – 0,8 километра. Водная навигация в указанных населенных пунктах позволяет жителям существенно сократить время в пути, минуя использование личного и общественного транспорта, следующего по объездным маршрутам.

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