РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. Госавтоинспекторы Балашихи во вторник выявили водителя-наркомана в ходе рейда, который провели с целью предупредить случаи управления машиной в состоянии наркотического опьянения, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд «Водитель-наркоман» направлен на предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.

«Сотрудники ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в ходе мероприятия по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом №2/2 с 14:00 до 16:00 26 ноября проверили 55 автомобилей, выявлено одно административное нарушение», – отмечается в сообщении.