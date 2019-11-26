РИАМО - 26 ноя. В столице по горячим следам задержали четырех мужчин, подозреваемых в нападении и ранении мужчины на Шоссейной улице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Сегодня около 15:30 в полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений на Шоссейной улице. Неизвестные злоумышленники острым предметом причинили мужчине ранения и скрылись с места происшествия на автомашине Lada Priora», — говорится в сообщении.

Для задержания преступников был введен план «Перехват». По горячим следам удалось остановить автомобиль, четырех мужчин, которые находились в салоне, задержали и доставили в ОМВД.

Пострадавшего доставили в медучреждение для оказания помощи. Устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.