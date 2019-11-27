РИАМО - 27 ноя. В столице со среды по пятницу пройдет четвертая акция проекта «Открой#Моспром», в рамках которой пройдут экскурсии по промышленным предприятиям города, в акции примут участие 21 предприятие и четыре музея, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект «Открой#Моспром» важен не только с точки зрения популяризации московской промышленности. Для нас это возможность поступательно осуществлять стратегию по профессиональной подготовке молодых специалистов. В этом году в финальном этапе примут участие свыше 300 студентов столичных вузов. Для них будут сформированы отдельные экскурсионные группы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В общей сложности к ноябрьскому этапу проекта присоединятся 21 столичное предприятие и четыре музея. Горожане узнают о производстве авиационных двигателей, космических систем, знаменитых напитков и многом другом.

Для горожан подготовили обширную программу - лекции, мастер-классы и даже специальную акцию «Ночь на заводе». Таким образом, желающие смогут увидеть, как производятся авиационные двигатели для всемирно известных МиГов. Посетители увидят процесс производства авиационных двигателей для самолетов МиГ-29 и МиГ-35, Ил-112 и Ил-114, вертолетов семейства Ми и Ка.

В рамках акции «Ночь на заводе» в жаркой битве за внимание зрителей поборются два крупнейших производителя напитков – «Coca-Cola HBC Россия» и «Очаково». Так, со среды по пятницу с 20:00 на заводе «Coca-Cola HBC Россия» можно будет посмотреть, как производится самая популярная газировка в мире. Также здесь пройдут виртуальные экскурсии с использованием VR-технологий.

А в четверг на заводе «Очаково» для детей пройдет интерактивная экскурсия, которую проведут персонажи телепередачи «ТриО!» Гек и Жужа и ведущая телеканала «Карусель» Николь Плиева.

Невероятное ночное путешествие ожидает горожан в пятницу - завод «Очаково» организует для посетителей прогулку в темноте по действующим цехам. Экскурсия продолжится в музее предприятия, где гости смогут познакомиться с историей изготовления традиционных русских напитков. Для участников самого позднего сеанса будет действовать бесплатный трансфер от станции метро «Озерная» и обратно.

«Открой#Моспром» — уже полюбившийся нашим жителям формат знакомства с московскими фабриками и заводами. В предыдущих этапах проекта приняли участие более пяти тысяч человек, которые своими глазами смогли увидеть, насколько разнообразна и технологична столичная промышленная отрасль. На этот раз мы познакомим москвичей с производством продуктов и напитков, текстильной и легкой промышленностью, оборонными и машиностроительными предприятиями и многими другими производителями», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.