РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 ноя. Школа №3 подмосковных Котельников получила новое лабораторное оборудование и химические реактивы, говорится в сообщении пресс-служб аыдминистрации Котельников.

«Благодаря новому лабораторному оборудованию и химическим реактивам уроки в школе №3 города Котельники станут интереснее и познавательнее. В перечень содержимого таких наборов для оборудования кабинета химии входит: лабораторная посуда, весы, химические реактивы, прибор для получения газа и разделения смесей, а самое главное индивидуальные средства защиты, которые необходимы при проведении опытов», - говорится в сообщении.

С их помощью школьники смогут проводить практические работы, а также, что очень важно, выполнять экспериментальные задания для подготовки к олимпиадам и ОГЭ.

Средства на закупку данного оборудования были выделены из бюджета города.