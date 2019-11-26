РИАМО - 26 ноя. На станциях московского метро возле стадиона «Локомотив» во вторник могут ограничить вход и выход из-за матча Лиги чемпионов между командами «Локомотив» и «Байер», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В 20:55 на стадионе «Локомотив» встретятся футболисты ФК «Локомотив» и «Байер». Зрителям советуют добираться через станцию метро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив».

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Локомотив», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», - говорится в сообщении.

Билеты на обратную поездку в метро рекомендуют приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча.

Футбольным болельщикам напомнили, что оплатить проезд в метрополитене можно также банковской картой на турникетах, отмеченных специальными стикерами.