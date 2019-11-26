РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. Сотрудники полиции Балашихи и член общественного совета при МУ МВД Людмила Бородина во вторник провели для школьников микрорайона Железнодорожный урок мужества, им рассказали о важности патриотического воспитания, чести долге и мужестве, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Целью мероприятия стало воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну, уважительное отношение к старшему поколению.

«Двадцать шестого ноября в ходе урока мужества стражи правопорядка рассказали школьникам о важности патриотического воспитания и о работе в органах внутренних дел, а также о чести, долге и мужестве. Учащимся продемонстрировали фильм, рассказывающий о правилах поступления и приема в институты системы МВД. Также для ребят провели экскурсию в музей МУ МВД и показали представленные экспонаты», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия ребятам рассказали об истории создания органов внутренних дел, о специфике работы в различных направлениях службы: участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска. На встречу также был приглашен эксперт-криминалист, который подробно рассказал о своей работе.

В завершение мероприятия сотрудники полиции поблагодарили всех участников акции и сделали фото на память.