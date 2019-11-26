РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 ноя. Пожилые жители подмосковных Люберец смогут бесплатно обучиться актерскому мастерству, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Творческие занятия в клубе «Активное долголетие» проводятся в картинной галерее Люберец каждую среду в 10:00. Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет могут обучиться актерскому мастерству, художественному слову, взять уроки по развитию внимания, памяти, координации», - говорится в сообщении.

Все занятия бесплатные.

Для участия в творческих занятиях жителям округа старшего возраста необходимо заполнить заявление в картинной галерее по адресу: улица Звуковая, дом 3, или пройти регистрацию в управлении социальной защиты населения на улице Мира, дом №7.