РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 ноя. В Мытищах началась подготовка к сборке пролетного строения строящегося путепровода через железнодорожные пути Ярославского направления на улицу Фрунзе и улицу Мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В Мытищах строители приступили к подготовке укрупнительной сборки пролетного строения строящегося путепровода через ж/д пути Ярославского направления на улицу Фрунзе и улицу Мира. В настоящий момент ведется сборка стальных подмостей и пирсов для последующей сборки. На этих подмостях, представляющих собой рамы, расположенные рядом с действующим путем, новое пролетное строение собирают на салазках или роликах, а затем боковой надвижкой устанавливают на место. При этом методе оборудование на железнодорожном ходу не используется для монтажа, и работы ведутся независимо от движения поездов», - уточняется в материале.

Строительство путепровода началось в октябре 2018 года в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из регионального бюджета.

На участке будет построен четырехполосный путепровод длиной почти 159 метров в составе транспортной развязки, общая протяженность которой с подходами и съездами составит 2 километра. Количество полос движения в зависимости от участка будет варьироваться от 2 до 4. Перспективная пропускная способность автодороги составляет порядка 50 тысяч автомобилей в сутки с расчетной скоростью движения 80 км/ч по основному ходу и на съездах 70 км/ч.

«Общий вес металлоконструкций составит порядка 930 тонн. В начале следующего года строители приступят к монтажу пролетного строения. Строительство путепровода, который соединит улицы Фрунзе и Мира, позволит улучшить транспортную доступность западной и восточной частей Мытищ. Сооружение обеспечит дополнительный выезд из города на Ярославское шоссе, разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте. Завершить строительство путепровода планируется в конце 2021 года», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на развязке будут установлены дорожные знаки и системы видеонаблюдения. Планируется, что по путепроводу будут ходить маршруты общественного транспорта: здесь организуют посадочные площадки и установят две новые автобусные остановки. Также в целях защиты жителей от транспортного шума будет установлено 5 шумозащитных экранов высотой 8 метров.