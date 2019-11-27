РИАМО - 27 ноя. В Московской области на трассе М-1 «Беларусь» начал действовать зимний скоростной режим — скорость движения для легковушек ограничена до 90 километров в час, в апреле 2020 года разрешенную скорость на участке трассы увеличат до 110 километров в час, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

«С 27 ноября 2019 года на участке километр 32 плюс 650 – километр 43 плюс 600 трассы М-1 «Беларусь» в районе населенных пунктов Солманово, Сельская Новь, Краснознаменск вводится ограничение максимальной разрешенной скорости движения до 90 километров в час для легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн», - говорится в сообщении.

Введение зимнего скоростного режима обусловлено необходимостью обеспечения безопасности автомобилистов в сложных погодных условиях.

Планируется, что уже в апреле 2020 года разрешенную скорость на участке трассы М-1 «Беларусь» в Подмосковье увеличат до 110 километров в час.