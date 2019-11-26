РИАМО - 26 ноя. Учебной пристройке к зданию МОУ «Дмитровская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В трехэтажном здании предусмотрены просторные учебные кабинеты, творческие, лаборантские классы и мастерские, медицинский блок, пищеблок с обеденным залом, а также студия для драматического кружка, спортивный зал, административные и технические помещения» - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что пристройка сможет принять 175 учащихся и теперь одновременно в школе смогут обучаться 1,1 тысячи учеников.

Новый корпус соединен теплым переходом с основным зданием школы на уровне первого этажа. Площадь нового здания составляет более 6 тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории появились новое спортивное пространство, оборудованы места для отдыха, проведены работы по комплексному озеленению и благоустройству.

Здание построено с учетом требований доступности для маломобильных групп населения.

Открытие нового корпуса позволит решить проблему второй смены в учебном учреждении и сделать более комфортным процесс обучения школьников.

Учебная пристройка возведена в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы велись за счет средств бюджета.