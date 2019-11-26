РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. В поселке Дубровицы Подольска построят футбольное поле в ходе благоустройства двора нового дома, в который переселят жителей из аварийного жилья, написал депутат совета депутатов городского округа Юрий Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он провел тематический прием в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». В рамках приема рассмотрели обращения, связанные с реализацией спортивного потенциала молодежи.

«По вопросу безвозмездного посещения спортивных занятий двоих детей обратилась многодетная мама. Вопрос решен положительно, дети заявительницы смогут посещать бесплатную секцию по общефизической подготовке в развивающем центре Дворца молодежи. Также был поднят вопрос о новом футбольном поле на территории поселка Дубровицы. Его строительство уже стоит в плане застройки нового жилого дома №72А», - написал Стрелков.

В дома-новостройки №№72А и 17А в поселке Дубровицы запланировано переселение 13 аварийных домов: №№63, 64, 65, 66 в поселке Дубровицы, №4А деревни Бережки, №№21, 23, 24, 25, 26 в поселке Молодежный, №№15, 17 на улице Курчатова, №16/2 на улице Быковская.