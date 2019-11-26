РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 ноя. Спартакиада среди спортсменов-инвалидов состоится 10 декабря в ФОК-2 городского стадиона «Авангард» в Домодедове, сообщается в официальной группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«10 декабря. Начало 10:00. МАУ ГС «Авангард» ФОК-2. Приглашаем всех желающих принять участие», - говорится в сообщении.

В программе соревнований запланированы бочча (спортивная игра с мячом), пулевая стрельба, шашки, гиря и дартс.