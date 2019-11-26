РИАМО - 26 ноя. Работы на 11 искусственных сооружений, включенных в программу ремонта на текущий год, завершили в девяти муниципалитетах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день завершены ремонтные работы на девяти мостовых переходах, путепроводе и паромной переправе, расположенных на региональной дорожной сети. Работы проведены на территории городских округов Егорьевск, Истра, Волоколамского, Р0аменского, а также в Орехово-Зуеве, Луховицах, Пушкине, Ступине и в Солнечногорске», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

На всех объектах укрепили пролетные строения, обустроили системы водоотвода и дренажа. Также выполнили ремонт опор, сопряжений, конусов и лестничных сходов, заменили асфальтобетонное покрытие. Для обеспечения безопасного движения установили новые перильные и барьерные ограждения.

Капитально отремонтировали два мостовых перехода через реку Маглушу в городском округе Истра и через ручей у села Ивановского в городском округе Ступино.

Плановые ремонтные работы провели в городском округе Орехово-Зуево на путепроводе через железнодорожные пути, на 72-м километре Егорьевского шоссе (Москва – Егорьевск – Тума – Касимов); в Егорьевске на 62-м километре Егорьевского шоссе отремонтировали мост у поселка Хотеичи.

Также мостовые переходы отремонтированы через реку Разварня на 92-м километре Волоколамского шоссе у деревни Деньково (Истра), через реку Каширку вблизи поселка Астафьево (Ступино), через реку Гжелку на 4,3 километре дороги ММК – Раменское – Малахово – Рыбаки (Раменский округ). Работы завершены в Волоколамском округе на мосту через реку Волошню у деревни Осташево; в городском округе Пушкино на мосту через реку Вязь; в Солнечногорске у села Семеновского и через Истринское водохранилище в поселке Полежайки. В начале ноября завершили капитальный ремонт Дединовской паромной переправы в Луховицах.

В программу ремонта этого года вошло 26 искусственных сооружений, восемь из которых будут отремонтированы капитально и 18 – в рамках плановых работ. 15 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря, еще на 11 работы завершатся в 2020 году.