РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 ноя. Делегация Республики Парагвай 28 ноября посетит домодедовский лицей №3, в котором пройдет выставка картин, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Домодедовский лицей №3 имени Героя Советского Союза Ю.П. Максимова на улице Советская готовится встречать делегацию из Республики Парагвай. В рамках мероприятия для учеников будет представлена выставка картин посла Республики Парагвай Рамона Диаса Перейры, его супруги Глории Стеллы Флорес де Диас и домодедовской художницы, дававшей послу уроки живописи - Маргариты Морри», - говорится в сообщении.

Мероприятие является продолжением проекта «Культура без границ», стартовавшем в 2017 году в библиотеке имени Анны Ахматовой.