РИАМО - 26 ноя. Сотрудники Росгвардии задержали два автомобиля, которые находились в розыске в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию, что по Сходненской улице в сторону центра движется автомобиль Opel Astra», - говорится в сообщении.

Из оперативной информации росгвардейцы узнали, что на данном автомобиле скрывается подозреваемый в совершении грабежа. Спустя несколько минут было обнаружено и блокировано транспортное средство.

Стражи правопорядка задержали 22-летнего москвича, находившегося за рулем. Мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Позже, другим автопатрулем в районе Строгино во дворах жилых домов был обнаружен еще один автомобиль марки Porsche Macan, объявленный в розыск.

По полученной информации, данная иномарка была угнана менее часа назад в юго-восточном округе столицы. Информация об обнаружении транспортного средства была передана владельцу автомобиля.