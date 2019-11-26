РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 ноя. Депутат Государственной думы РФ Лидия Антонова посетила Муниципальный центр управления регионом (МЦУР) в подмосковных Котельниках, ей показали тепловые карты, которые отслеживают проблемы на территории округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Лидия Антонова посетила муниципальный ЦУР, где ей провели экскурсию глава Котельников Андрей Булгаков и сотрудники МЦУР. Депутата ознакомили с принципами работы центра, продемонстрировали на экранах выведенные тепловые карты для отслеживания проблематики на территории и карту с отслеживанием видеокамер «Безопасного региона» в онлайн-режиме, которыми оборудованы социально-значимые и торговые объекты, детские площадки, а также въездные группы», - говорится в сообщении.

Булгаков рассказал депутату о главном ноу-хау, которое разработано и введено в работу на данный момент только в Котельниках, - специальных кнопках, установленных на контейнерных площадках.

«Принцип их работы прост, но очень полезен, особенно для выявления нарушения графика вывоза мусора. Жители, нажав на кнопку в случае ненадлежащего состояния площадки, теперь могут передать информацию напрямую в центр, где вопрос будет оперативно взят на контроль. Помимо кнопок, по поручению главы города, камерами видеонаблюдения было оборудовано 47 контейнерных площадок, в целях выявления актов вандализма, поджогов и несанкционированного навала мусора. Запись с камер хранится до трех месяцев и ежедневно отслеживается сотрудниками МЦУР», - завершается в сообщении.

Депутат отметила заслуги коллектива, который трудится на развитие и продвижение местного ЦУР, а также пожелала успехов в работе.