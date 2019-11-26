РИАМО - 26 ноя. Порядка 120 камер фото- и видеофиксации установили в Москве в очагах аварийности за 9 месяцев, также изменилась разметка на 67 перекрестках и скорректирована работа около 40-60 светофоров, сообщил первый заместитель руководителя ЦОДД по контролю за движением транспорта и оказанием государственных услуг Ансар Арифуллин.

«Очаги аварийности - это те места, где происходит максимальное количество аварий. Мы устанавливаем причину, по которой происходят аварии и разрабатываем план мероприятий по борьбе с этими очагами аварийности. За 9 месяцев мы уже установили порядка 120 камер фото- и видеофиксации в очагах аварийности, изменили разметку на 67 перекрестках и скорректировали работу 40-60 светофорных объектов. По итогам 9 месяцев количество аварий уменьшилось на 118 единиц», - отметил Арифуллин.

По его словам, растет количество мелких аварий, связанных с неподходящей резиной, которая не соответствует сезону.