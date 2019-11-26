РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 ноя. Новая уникальная лыжная трасса появится в Мытищинском лесопарке до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«На 2019-2020 годы в Мытищинском лесопарке запланировано масштабное благоустройство территории общей площадью 219 гектаров. В этом году (в 2019 году - ред.) в Мытищинском лесопарке появится лыжная база. Здесь обустроят дорожки для катания на лыжах общей протяженностью порядка 8 километров», - уточняется в материале.

В лесопарке уже установлены три детские площадки, беседки для отдыха, спортивная площадка в лесной части, беседки в зоне барбекю, установлен автономный туалет на 3 кабинки, появилась площадка для выгула собак. В настоящее время ведутся работы по устройству парковки. Выполнены также работы по устройству основания под лыжную базу, устройству дорожки из щепы и дрожки из гранитного отсева шириной 3,5 метров, длиной 3,8 километров. Ведутся работы по установке опор освещения.

Конный клуб, который находился в неудовлетворительном состоянии, разобран и перенесен вглубь лесопарка. В следующем году планируется обустройство конного клуба. На 2020 год здесь также запланировано устройство веревочного городка, детских горок, а также пейнтбола.