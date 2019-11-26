РИАМО - 26 ноя. Москвичам, оплатившим штраф за неоплаченную парковку, в течение 20 дней могут давать 50% скидку на штраф, по мнению депутатов, это снизит экономическую нагрузку и облегчит работу приставов, сообщил в рамках заседания комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы глава комиссии Александр Семенников.

«За нарушения по оплате парковки никакой льготы автолюбители не получат, даже если оплатят все в первые 20 дней. Федеральный кодекс не дает возможности регионам такую скидку устанавливать. Для того, чтобы Москва получила такую возможность, необходимо изменить федеральный закон», - сказал Семенников.

На сегодняшний день штраф за неоплаченную парковку составляет 5 тысяч рублей. Стоимость самой парковки варьируется по разным районам города от 40 до 380 рублей.