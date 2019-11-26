РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 ноя. Вертолет Национальной службы санитарной авиации доставил в больницу Подольска пациента с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«25 ноября в Московской области состоялось два санитарных вылета. По маршруту Пущино - Подольск транспортирован пациент с закрытой черепно-мозговой травмой», - говорится в сообщении.

В город Клин перевезли пациента с закрытым переломом бедреной кости.