РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 ноя. В нескольких населенных пунктах подмосковного Домодедова 29 ноября ожидается нарушение электроснабжения в связи с проведением ремонтных работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по изменению уставок релейной защиты ожидается нарушение электроснабжения в деревнях Острожки, Мансурово», - говорится в сообщении.

Также отключение электричества ожидается в деревнях Татарское, Коченягино, Бытинки, Жуково; микрорайоне Барыбино на улицах Коммуны Герольда, Победы, Осипенко, Садовая, Лесаня, Спортивная, Чехова, Чернышевского, Фрунзе, Пионерская; микрорайоне Белые столбы в СНТ «Агрохимик» и «Барыбинец».

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.