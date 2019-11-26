РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 ноя. В строящемся храме святого равноапостольного князя Владимира – главном храме Росгвардии в Балашихе состоялось богослужение в преддверии 250-летия со дня рождения первого командующего войсками правопорядка России генерала от инфантерии Евграфа Комаровского, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Богослужение провел во вторник настоятель Князь-Владимирского храма протоиерей Максим Беликов. На богослужении присутствовали военнослужащие дивизии имени Ф.Э. Дзержинского и жители городского округа.

«По завершении литии настоятель храма призвал всех прихожан чаще обращаться к истории, ведь в уроках прошлого всегда можно найти ответы на многие современные вопросы, подчеркнув, что дело защиты Отечества всегда было священным долгом истинных христиан», - говорится в сообщении.

Комаровский родился в семье чиновника дворцовой канцелярии, но в 7 лет остался круглым сиротой. Не имея ни громкой фамилии, ни родственных связей, благодаря своим способностям был замечен при дворе и сумел сделать яркую карьеру. Немногие знают об участии Евграфа Комаровского в штурме Чертова моста в ходе Альпийского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова, а также о роли руководимой им внутренней стражи во время Отечественной войны 1812 года.

Граф Комаровский был награжден многими российскими орденами и медалями, а также одной иностранной - бронзовой медалью в память 1812 года. После выхода в отставку он проявляет себя как талантливый хозяйственник. В своем имении в селе Городище построил суконную фабрику, господский дом, новые дороги, конный завод, создал усадебный комплекс, открыл крепостной театр и лазарет для крестьян.

Он умер в Орле в 1843 году, но завещал похоронить себя там, где жил все последние годы – в Городище, в склепе Успенской церкви, построенной им же. После его смерти крепостные крестьяне пешком пришли в Орел, и на руках, меняя друг друга, несли гроб с телом генерала до места захоронения.

Строящийся Князь-Владимирский храм имеет большое значение не только для военнослужащих и членов их семей, но и для всех жителей Балашихи. Решение о строительстве храма было принято святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым.

Ранее церковные службы и обряды проводились во временном храме.