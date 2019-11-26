РИАМО - 26 ноя. В Юго-Восточном округе с 1 декабря начнет действовать зона «грузового каркаса», сейчас работы в округе по созданию этой зоны выполнены на 90%, сообщил первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения столицы по контролю за движением транспорта и оказанием государственных услуг Ансар Арифуллин.

«Грузовой каркас» разделяет улицы округа на две зоны: жилую застройку и сам «грузовой каркас». По улицам «грузового каркаса» могут свободно ездить грузовые автомобили. В жилых зонах грузовики с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн могут ездить только для обслуживания предприятий или жителей внутри района – для этого нужно иметь необходимые документы.

«Это вопрос, связанный с систематизацией движения грузового транспорта в городе. Эта система начала развиваться несколько лет назад, и теперь принято решение о ее развитии на всей территории города. С 1 декабря «грузовой каркас» вводится в Юго-Восточном округе столицы», - сказал Арифуллин в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, в эту систему уже внедрены Северный, Северо-Восточный и Восточный округа как наиболее промышленно загруженные. Благодаря внедренной системе движение грузового транспорта в зоне ограничения уменьшилось на 22%, а в целом трафик увеличился на некоторых улицах.

«В данный момент дорожные знаки устанавливаются. Работы выполнены почти на 90%. Я думаю, что за оставшуюся неделю все знаки будут установлены и расчехлены», - добавил Арифуллин.

«Грузовой каркас» вводится для удобства жителей. Такая мера улучшает экологическую ситуацию, снижает количество пробок в жилых районах.