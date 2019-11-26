РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 ноя. Дом в жилом комплексе «Митино Парк» в подмосковном Красногорске планируют достроить в первом квартале 2021 года, в настоящее время ведутся работы на 18 этаже здания, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы надзорного ведомства проводят проверку хода строительства жилого корпуса 6, который возводится на улице Видная в городском округе Красногорск. В ходе проверки выявлены нарушения содержания строительной площадки.

«В настоящее время на корпусе 6 ведутся работы по устройству межквартирных перегородок 18-го этажа. Плановый срок завершения строительства корпуса 6 намечен на первый квартал 2021 года», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, площадь жилого здания составит 28,8 тысяч квадратных метров, дом рассчитан на 384 квартиры. Застройщиком выступает ПАО «Группа компаний ПИК».

«В результате надзорных мероприятий, выявлены нарушения содержания строительной площадки. В случае если до окончания проверки, которая завершится 29 ноября 2019 года, замечания не будут устранены, в отношении генподрядчика будут приняты меры административного воздействия», - заключается в материале.