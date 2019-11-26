РИАМО - 26 ноя. Строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья завершилось в городском округе Рошаль, уже получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, в скором времени туда переедут более 100 жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новое жилье получат 110 жителей аварийных домов. Всего будет расселено 50 жилых помещений площадью более 2 тысяч квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В рамках реализации государственной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2019-2020 годов завершено строительство многоквартирного дома, куда переселенцы смогут переехать уже в первом квартале 2020 года.

Новостройка расположена на улице Фридриха Энгельса, дом 21а. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

После постановки дома на кадастровый учет будут заключены договоры соцнайма и мены.

Дома, которые планируют к расселению, расположены по адресам: улица Фридриха Энгельса, дом 22, улица Свердлова, дома 33, 34, 35, 36 и 37.